Bloquean familias de campesinos entrada a parque Pilba, exigen escrituración

León, Guanajuato.- Al menos 30 familias de campesinos bloquearon con tractores la entrada del Parque Industrial Pilba, en la carretera Santa Ana del Conde.

El representante de los campesinos, Librado Escalante aseguró que en seis años no han tenido la escrituración correspondiente, luego de acordar la compra-venta de los terrenos que hoy son parte del parque.

Se hicieron las gestiones y mucha gente ya está desesperada porque no ve su patrimonio fijo, muchos campesinos dejaron de sembrar, no hay agua ni servicios porque no está siquiera marcado en catastro y los responsables del parque no resuelven”, explicó el Librado.