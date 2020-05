Brinda ayuda fabricando caretas y donándolas a médicos de Irapuato

Irapuato.- Como forma de ayudar a personal médico que está trabajando en los hospitales por la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, Daniel Alberto Peña Perez, dejó de lado su carpintería y comenzó a fabricar caretas para donarlas a diferentes centros médicos.

Explicó que desde hace 4 años comenzó el negocio de carpintería con su familia y gracias a que tiene una ingeniería en mecatrónica empezó a realizar diversos proyectos como crear instrumentos para su taller, así como tener impresoras 3D como un pasatiempo.

Uno de mis hobbies es desarrollar maquinaria, desarrollamos sistemas para la carpintería, tengo nada más de hobbie impresos 3D, entre todo esto tengo conocidos en la facultad donde estudié y por las fotos que subo de repente a Facebook, un compañero de repente me marcó y me dijo: ¿oye no estás interesado en participar en una red que estamos haciendo para imprimir caretas? y le dije que estaba bien que sí me interesaba y fue como empezó todo”, dijo.