Brindan un respiro a familias de enfermos con COVID

León.- La adquisición de oxígeno medicinal es una tarea casi imposible a estas alturas en el estado de Guanajuato. El aumento en la demanda por la pandemia de coronavirus ha provocado que el precio de este insumo se eleve hasta el cielo.

En León, los centros privados de venta lucen con filas de decenas de personas a las que no les importa esperar varias horas, ni desembolsar miles de pesos con tal de poder llevarle el oxígeno a sus seres queridos.

El sábado 16 de enero, el gobierno municipal inició el programa de relleno gratuito de oxígeno medicinal y este domingo, en su segundo día, la fila de decenas de personas se mantuvo en casi todo momento.

Leoneses hacen largas filas para rellenar sus tanques de oxígeno. Foto: Bryam Torres

Algunos de los beneficiados por este programa afirmaron que llegaron a pagar cantidades considerables para adquirir un tanque.

Saúl López Santos relató que requiere llevar oxígeno para su cuñado y su suegro; la urgencia por mejorar la salud de sus familiares los obligó a pagar hasta 22 mil pesos por un tanque.

“En mi casa son dos personas las que requieren oxígeno, nos gastamos 22 mil pesos por cada uno y son tanques pequeños, desde hace cinco días ocupan y aparte para rellenarlos son mil quinientos, Profeco dice que no hay desabasto pero no es cierto, ve tan solo el costo, aquí entre mayor oferta, mayor demanda, eso obviamente va a elevar el costo, estos tanques antes estaban en cinco mil pesos”, relató .

Autoridades vigilan que se respeten las medidas sanitarias. Foto: Bryam Torres

María Inés Hernández comentó que su mamá está luchando contra el COVID y desde hace tres días requiere oxígeno; al principio, otro familiar les prestó un tanque lleno; sin embargo, se terminó y no lograba encontrar el insumo en ningún sitio.

Ahora sí que yo invito a toda la población a que verdaderamente tome el sentido de la importancia que tienen las medidas sanitarias.

“Yo trabajo en servicio al cliente y la verdad hay mucha gente que no le importa, si se sienten mal andan en la calle sin cubrebocas, tocando todo lo que encuentran, se suben a los camiones sin protección, no portan gel.

Esto está ya muy complicado y cuando a uno le toca como familiar, es una situación muy complicada y muy difícil porque hay momentos en los que sientes que ya es la última noche y no la vas a librar.

“Afortunadamente yo tengo un trabajo que me facilita mover mis horarios y nos rolamos entre mi hermano y yo para cuidarla, yo trabajo en la tarde y él en la mañana y así estamos al pendiente de que no vaya a haber una complicación mayor y tengamos la necesidad de hospitalizarla, ya que eso también está muy complicado, yo tengo familiares que están con pacientes de COVID y nos comentan la dimensión del problema, en caso de que mi mamá solicitara alguna situación para internarla no hay un espacio, así que estamos haciendo lo posible porque nuestro no familiar no necesite estar internado”, declaró.

Luis Gerardo Belman comentó que su abuela tiene coronavirus y están realizando todo lo necesario para evitar que sus síntomas se incrementen y tenga que ser hospitalizada, por lo que han estado haciendo de todo para conseguir el oxígeno medicinal.

Mi abuela está enferma y la tenemos en casa con los cuidados necesarios, lamentablemente no los están llenado como es porque ayer vino mi primo y se los llenaron a la mitad cada uno, afortunadamente teníamos uno de reserva porque se lo pusimos a las 9 de la mañana y a las 3 de la mañana ya se había acabado.

“Ella lleva ocho días enferma y el panorama es favorable a cómo lo han indicado los médicos, si batallábamos para conseguir oxígeno porque las empresas que se dedican no estaban dando el servicio, ahorita con esta ayuda ya nos queda bien porque gastábamos como mil pesos diarios en oxígeno”.

MCMH