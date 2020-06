Busca Ernesto Prieto auditoría para Alma Alcaraz

Guanajuato, Guanajuato.- El diputado Ernesto Prieto Gallardo aseguró que promoverá una revisión de la gestión de la dirigente estatal del Morena, Alma Alcaraz Hernández, al igual que el Comité Nacional comenzado una contra la exdirigente Yeidckol Polevnsky.

Vamos a hacer una revisión similar, es un poco diferente el tema, no es exactamente igual, pero vamos a revisar los gastos, los compromisos económicos que asumió Alma Alcaraz a nombre del partido, los vamos a revisar, como este caso se pretendía comprar un inmueble en León, un salón de fiestas que no tiene las características idóneas para ser una oficina partidista, aseguró.

El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que iniciará una auditoría para aclarar pagos por 619 millones 305 mil pesos en la compra de inmuebles y obras durante la gestión de Yeidckol Polevnsky.

Un documento elaborado por la actual dirigencia morenista establece que han recibido documentación parcial de las transacciones impulsadas en la gestión de Polevnsky, quien no ha querido comparecer ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Prieto Gallardo consideró necesario que se aclaren el destino de los recursos utilizado por la dirigencia anterior para enviar un mensaje de que en Morena no se permiten actos de corrupción.

Creo que Alfonso Ramírez Cuéllar nuestro actual presidente está actuando de forma responsable y defendiendo los postulados y los principios del partido. Yo no quiero decir que en este momento la compañera Yeidckol sea culpable, pero si se tiene que revisar su administración porque hay número ahí que no cuadran, que bueno que Alfonso vaya a meter auditores y que vaya a revisar minuciosamente, para aclarar y dejar muy claro que en Morena no permitimos ni permitiremos actos deshonesto, ilegales, para nadie”, subrayó