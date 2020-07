Busca Protección Civil prevenir inundaciones en zona rural de Irapuato

Irapuato.- Para prevenir inundaciones en comunidades del municipio, la dirección de Protección Civil Municipal realiza una campaña informativa, además del monitoreo de cuerpos de agua en las comunidades.

Israel Martínez Negrete, coordinador de Protección Civil, comentó que las acciones son a manera de prevención en las localidades que en años anteriores han resultado afectadas por los cauces que se han desbordado en estas zonas.

Estamos platicando con las personas que viven en estas zonas para comentarles y en este caso orientarlos en lo que es la cultura de la autoprotección, indicarles una serie de detalles de no acercarse cuando tienen mucha afluencia a esos ríos, arroyos, no acercarse y no permitir que los niños se acerquen a ellos”