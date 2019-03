Busca diócesis de Celaya reforzar valores mediante la radio y la tv

Celaya.- Las concesiones de radio y televisión sí se han solicitado pero haría falta regularlas porque podría prestarse a proselitismo, aún y cuando el espíritu de éstas sólo implica el reforzamiento de valores, dijo el Obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia.

"Hay gente que aprecia el uso de los medios pero hay algunos que no y tampoco quieren participar, así como tampoco dan la palabra. Es trabajar, un poquito de picar piedra y ojalá haya apertura, se modifique en ese sentido; no para estar sujetos, da la impresión de que ante esto hay mucho proselitismo, ya de por si lo tenemos con lo político, imagínense con lo religioso. Esperamos que no vaya a mal usarse, que sea para la reconstrucción del tejido social", mencionó el Obispo.

Dijo que ojalá trabajaran todas las iglesias en conjunto porque tienen mucho que ofrecer a la sociedad y que espera que haya más unidad.

Radiodifusora local

Añadió que han promovido el uso de los medios de diferentes formas, como en el caso de una radiodifusora local donde participa la diócesis de Celaya.

El Obispo de Celaya espera que ojalá trabajaran todas las iglesias en conjunto. Foto: Milton Medina.

"Hemos luchado por tener una señal pero cuesta mucho dinero y en la participación que comento (en la radiodifusora local) todavía somos incapaces de llenar el horario, es muy difícil. Sin embargo hay una concesión parece que se consideraría una frecuencia para San Miguel de Allende, específicamente para Radio María. Hay una persona que ha trabajado y conseguido frecuencias libres para distintos Estados y ha conseguido una para San Miguel, que está en la diócesis", manifestó.

Expuso que la idea es que se unan distintos municipios para llenar los espacios incluso con la retransmisión de La Hora de la Misericordia en la estación donde tienen el espacio.

"La idea no es del Presidente, fue una iniciativa que le hicieron llegar porque incluso hay estaciones que operan, vamos a llamarlo de una manera 'tramposa' por no tener permiso pero el único fin es reconstruir el tejido social y esa no es una tarea sencilla", sostuvo Benjamín Castillo.