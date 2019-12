Busca frenar abuso de prisión preventiva

León.- Para evitar el abuso en la prisión preventiva es necesaria una reforma al Sistema Penal Acusatorio, así lo consideró Pilar Ortega, diputada y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso Federal.

La legisladora panista explicó que las reformas deben aplicarse al artículo 19 de la Constitución Mexicana y enfocarse en eliminar la prisión preventiva de oficio y eliminar la facultad que tiene el Ministerio Público para decidir si el acusado en cuestión afronta su proceso en libertad o no.

Esto luego de que AM revelará que hay más de 2 mil reclusos en los centros de readaptación social del estado de Guanajuato que no tienen un sentencia que indique su culpabilidad. Por lo que permanecen en prisión preventiva.

Señaló que, en su lugar, todos los casos que podrían ser sancionados con prisión preventiva sean llevados ante un juez y ahí se decida su situación legal.

Nosotros proponíamos una reforma alterna para que no se hablará de prisión preventiva oficiosa, sino de la obligatoriedad de presentar al juez los casos de estos delitos, porque esa todavía la sigue llevando el Ministerio Público, es decir ellos deciden si lo llevan o no ante el juez y lo que nosotros proponíamos es que se hiciera obligatorio que lo presentaran ante el juez y que ya se decidiera si se lo daba o no prisión preventiva”.