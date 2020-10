Buscan acercar a estudiantes guanajuatenses a la NASA

León.- El mexicano Manuel Retana, maestro Aeroespacial y Aeronáutico en la NASA, busca abrir puertas a los mexicanos y latinoamericanos para que entren a la NASA y obtengan conocimientos con el fin de crear proyectos aeroespaciales fuera de Estados Unidos.

Durante el conversatorio virtual que realizó la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado con el profesionista egresado de la Universidad de Stanford, el titular de esta dependencia, Juan Hernández planteó la posibilidad de llevar a jóvenes guanajuatenses a conocer la NASA el próximo año.

Asimismo, Manuel Retana y el funcionario estatal acordaron estar en contacto de manera regular para realizar este tipo de conversatorios virtuales con estudiantes destacados de la entidad y que estén interesados en proyectos aeroespaciales.

"Creo que tú pudieras ayudarnos mucho y cada determinado tiempo tener alguna reunión de este tipo con chavos de Guanajuato y de allá de Estados Unidos y darles una lista de oportunidades. Estudiantes de Guanajuato ya han ganado varios premios mundiales de robótica y si esos estudiantes pudieran platicar contigo los motivarías a soñar todavía más en grande. Es importante crear una comunidad NASA y relacionada con la ingeniería", sugirió Hernández.

El joven de 25 años, nacido en Texas, platicó que su padres son originarios de Durango quienes en busca del sueño americano salieron a Texas donde empezaron a trabajar, su padre en el área de la construcción y su madre en restaurantes.

Sin embargo, cuando él y sus tres hermanos eran niños, su mamá decidió regresar a Durango y al poco tiempo se mudaron a San Miguel de Allende de donde salió a los 15 años a Fort Worth, Texas para reunirse con su padre y aprender inglés.

Eso ocurrió en el 2010, sólo tenía planeado ir por dos meses para aprender inglés y motivado por mi padre decidí quedarme para estudiar la ingeniería. Uno de los sacrificios más grandes que he hecho en la vida ha sido el dejar a mi familia y amigos, pero considero que las oportunidades sólo se presentan una vez en la vida", expresó.

Manuel, quien hoy trabaja en acondicionar naves espaciales y crear sistemas de soporte de vida para los astronautas, recordó que no fue fácil estudiar en el país vecino, por lo que se vio en la necesidad de aplicar a 36 becas para financiar sus estudios y de las cuales obtuvo 8.

Confesó que entre sus planes están el participar en la próxima convocatoria para el programa de astronautas, la cual reconoció es muy competitiva ya que participan hasta 18 mil aspirantes, de los que sólo son seleccionados 12.

Me encantaría ser un astronauta, no sé si funcione, es muy competitivo, le voy a echar ganas, los guanajuatenses todo lo podemos y si no aplicas nunca vas a saber si lo vas a lograr", expresó.