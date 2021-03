Buscan dar apoyo contra adicciones

León, Gto.- Hay prejuicio sobre los centros de rehabilitación pero las puertas están abiertas en Believe Center.

“Tratamos de sumar para contrarrestar un problema grave”, expuso Gustavo Francisco Quintana, director de esta clínica de rehabilitación.

Luego de las quejas y señalamientos de algunos vecinos de esta clínica ubicada en la calle Puerto de Barcelona, en la colonia Arbide, su titular señaló que es comprensible que haya un temor para este tipo de sitios.

“El término rehabilitación le asusta a la gente y por eso nuestros vecinos han de estar así. Todo esto viene a raíz de lo que pasó en Irapuato, mucha gente se asustó y tienen razón de estar temerosos”, dijo.

El director se refirió al homicidio de varios jóvenes que estaban internados en el centro de rehabilitación “Un Nuevo Comienzo” en julio del año pasado.

Pero en entrevista con AM, Quintana recalcó que la clínica Believe Center ha trabajado durante 20 años en León con casi 11 mil chicos que han recibido ayuda.

“Lo más probable es que los vecinos lo desconozcan y estén medrosos pensando que somos un anexo de malas prácticas”, señaló.

Pero recalcó que la metodología usada en este centro de rehabilitación involucra a toda la familia de quienes son tratados y no se implementan maltratos físicos ni psicológicos.

“En una clínica hay tratamientos para las adicciones con un personal multidisciplinario; en un anexo quienes intervienen son los mismos chicos que salieron de las drogas o que tienen ahí encerrados, los tienen enclaustrados en juntas todo el día con mentadas, mala alimentación y castigos”.

En este aspecto recalcó que de entre cerca de 800 anexos y clínicas de rehabilitación que hay en Guanajuato, sólo 13 cuentan con reconocimiento por parte de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), y una de ellas es Believe Center.

El director mostró el reconocimiento con el cual la Conadic y su similar estatal certifican que operan con apego a la NOM-028-SSA2-2009 “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”.

Anteriormente la clínica se ubicaba en la colonia San Jerónimo, pero ahí solo podían atender entre 12 y 13 personas, por eso buscaron un nuevo sitio para atender a más jóvenes, pues el problema de drogas ha crecido de manera alarmante.

Hace casi un mes llegaron a la colonia Arbide, aunque no fue fácil encontrar un sitio pues cuando buscaban alguna propiedad para instalarse eran rechazados al mencionar que se trata de un centro de rehabilitación.

Quintana dijo que tras instalarse en la Arbide, buscaron tramitar su permiso de uso de suelo, pero que el Municipio tenía suspendidos los trámites y los reiniciaron apenas hace ocho días con la solicitud 19612 que mostró el director.

Explicó que el propio personal de la Dirección de Desarrollo Urbano les permitió la entrada y salida del lugar cortando los sellos, al mostrar que ya estaban en proceso de solicitar dicho permiso.

Finalmente destacó que las puertas del sitio están abiertas para que los vecinos conozcan su método de trabajo y tengan confianza.

Agradece resultados positivos



René Trujillo Garcidueñas es uno de los jóvenes que actualmente recibe tratamiento en el Believe Center y elogió la ayuda que recibe.

“Esto no es un anexo, aquí no es tanto el encierro, aquí somos libres, nos ayudan más, nos atienden mejor. Se trabajan emociones, expresarlas”, comentó.

El joven resaltó que él mismo ha percibido un cambio en su manera de expresarse con su familia y amigos cercanos y que ha atestiguado cómo otras personas también se han alejado de las adicciones en este lugar.

Su mamá, la psicóloga Aliyaveth Garcidueñas, se dijo sorprendida del rechazo hacia un centro como este.

“Es un lugar donde ayudan a los muchachos, a nosotros como familia y es por el bien de la sociedad; es alguien menos drogándose y nos ayudan a todos”, aseveró.