Buscan en el estado a mil 758 desaparecidos

Guanajuato.- De acuerdo con Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana León, en Guanajuato podría haber al menos mil 758 personas desaparecidas.

Aseguró que este fenómeno ha escalado en la entidad debido a las omisiones e incluso colusiones por parte de las autoridades.

Lorusso explicó que de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 2012 y 2019 se iniciaron 16 mil 419 carpetas de investigación por ‘no localización’.

Sin embargo, en el 93.47% de los casos la persona fue localizada, por lo que quedan mil 40 carpetas de investigación abiertas de personas ‘no localizadas’).

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

De éstas, mil 34 son del fuero común y seis del fuero federal.

El académico detalló que, según la Ley General en materia de Desaparición, estas personas ya no se clasifican como no localizados, sino como desaparecidos y se debe presumir que fueron víctimas de la comisión de algún delito.

Comentó que en base a la información de la Fiscalía, las mil 40 carpetas que continúan abiertas se convierten en el número ‘mínimo seguro’ de personas desaparecidas en Guanajuato entre 2012 y 2019.

Además de las investigaciones que reporta la FGE, también se podrían agregar los 718 desaparecidos que contabilizó el ahora extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas antes de 2012.

Aunque se desconoce cuántos habrían sido localizados debido a que la FGE no informa los avances, dijo Lorusso.

Enfatizó que la desaparición forzada de personas es un problema grave en Guanajuato, no obstante, consideró que el no contar con una estadística real, es una estrategia de las autoridades para simular que en la entidad no sucede este delito de alto impacto.

Ese mismo número ha variado mucho pero sigue siendo más alto que las cifras que se daban antes y también las de la propia Comisión Nacional de Búsqueda, esa una estimación mínima”, dijo.

Fabrizio Lorusso declaró que el número de desaparecidos podría ser mayor si se agregan los casos que no se denuncian por el miedo de los familiares de las víctimas.

Recalcó que el termino de personas ‘no localizadas’ se debe eliminar debido a que solo sirve para maquillar cifras, e insistió en que se necesita el impulso de políticas públicas para atender este problema.

Queridos lectores, nuestro trabajo empieza y termina con ustedes. En AM empezamos el año con una misión y visión renovadas y te invitamos a conocerlas en este breve video. Mil gracias por tu apoyo. ¡Dinos qué te parece en los comentarios!