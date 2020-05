Buscan evitar que niños jueguen en charcos

Irapuato.- Para evitar que niños se junten a jugar durante la época de lluvias en zonas con encharcamientos, elementos de Protección Civil y de la Secretaria de Seguridad, estarán pendientes de los sitios que ya tienen identificados.

Así lo señaló Juan Segoviano Tovar, titular de Protección Civil, quien agregó que estos trabajos se estarán haciendo con la finalidad de que los menores no se expongan o se aglomeren en estos espacios, pues si de por si estos pueden adquirir enfermedades, con la pandemia de coronavirus aumenta el riesgo de enfermarse.

Estaremos al pendiente primero trabajando con Japami asegurándonos que los cargamos estén funcionando y por otro este muy al pendiente de las colonias para garantizar a la ciudadanía y en su momento asesorarlos de que si hay algún encharcamiento no tienen que salir y mucho menos a divertirse y menos a jugar ahora con esta situación de la pandemia más bien es invitarlos a que se queden en sus casas”, dijo.

Invitó a los padres o tutores el estar al pendiente de sus hijos de que no salgan a jugar pues además de que existe la contingencia por el covid, estos podrían sufrir algún tipo de accidente.

Señaló que varias zonas en años pasados tenían esta problemática han presentado mejorías gracias a los trabajos que ha realizado la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), pues han estado al pendiente de las mejoras de los cercanos para es desfogue de agua.

Tenemos ya varias zonas identificadas, si empiezo por el norte, la parte trasera de los arcos hay unas calles que se encharcan bastante, acá en la plan guanajuato, colonia Los Hoyos, incluso la Josefa Ortiz de Domínguez esa zona también tiene problemas de encharcamientos”, dijo

Entre otras de las zonas que también presentan estas problemática son los Fresnos, Mariano J. Garcia. Benito Juárez, Infonavit Solidaridad y Rincón de los Fresnos, los cuales son los más afectados.

egutierrez@am.com.mx