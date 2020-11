Buscan generar proyectos para mujeres en Irapuato

Irapuato.- Para conocer las exigencias de las mujeres irapuatenses y generar un proyecto en beneficio de este sector de la población, se llevó a cabo el encuentro “Mujeres con Voz, Por amor a Irapuato”, organizado Eduardo Ordoñez Pérez, aspirante a la Alcaldía de Irapuato.

Alrededor de 50 mujeres participaron en este encuentro, en donde expusieron sus inquietudes, problemas, posibles soluciones y visión que tienen para el 2021, con la finalidad de mejorar el tejido social.

Ana Sierra, titular de la Red de Mujeres Por Amor a Irapuato, enfatizó que es momento de tener una verdadera participación social, política, académica y cultural en Irapuato, lo que se logrará alzando la voz.

Mujeres con voz es el preámbulo para que nos levantemos y exijamos el lugar que no se nos ha dado (...) no continuemos dejando ese vacío que está ahí y que debemos llenar cada una de nosotras, este no es un club social más”, enfatizó.