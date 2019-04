Buscan regularizar renta de hospedaje en línea y dar seguridad de usuarios

Guanajuato.- El creciente uso de plataformas digitales de servicios de alojamiento turístico no solamente preocupa por la competencia desleal para los hoteleros, sino por la seguridad de los usuarios y posibles conflictos con vecinos.

El sábado 30 de marzo el diputado panista Miguel Angel Salim anunció que presentará al Congreso del Estado una iniciativa de ley para reglamentar las plataformas de renta de habitaciones, casas y departamentos en la entidad.

Uno de los motivos que llevó a que se propusiera la iniciativa de regulación fue el accidente ocurrido en Guanajuato capital, donde el 18 de marzo, en una casa rentada mediante la plataforma Airbnb, se produjo una explosión que causó la muerte de tres jóvenes estudiantes.

Ya antes los hoteleros habían mostrado su preocupación por la operación del hospedaje digital y pedido una competencia turística justa. “Cancha pareja” era la demanda de los prestadores de servicios del estado.

Hoteleros de León, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca y Celaya acompañaron a Salim en el anuncio de su propuesta.

Lo que se busca es la creación de una ley que regule los arrendamientos de esta plataforma, no es una ley recaudatoria. Hoy en día no hay ninguna parte que si ellos quisieran reclamarle al dueño de la casa no hay manera de hacerlo”, dijo Salim Alle.