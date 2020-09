Buscan restos en fosas cercanas a la presa El Conejo por tercer día consecutivo

Irapuato.- Por tercer día consecutivo, los integrantes de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad realizaron búsquedas en fosas cercanas a la presa El Conejo, donde se detectaron al menos ocho fosas con restos humanos.

La mañana de este sábado, los integrantes acudieron a la zona en compañía de personal de seguridad, de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.

José Gutiérrez Cruz, representante de los colectivos, indicó que durante este sábado se realizaron excavaciones en esta zona rural, aunque no pudo emitir mayor información, al estar apoyando a las familias en las actividades, sin embargo, dijo que al final del día emitirían los resultados.

De acuerdo con la información emitida por la Secretaría de Gobierno del Estado, en la búsqueda del viernes, se localizaron cuerpos, restos o segmentos humanos, en seis puntos positivos, presumibles de contener posibles restos óseos; además de encontrar restos óseos y diversos objetos.

Dichos hallazgos fueron resguardados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de la Agencia de Investigación Criminal para los análisis y las pruebas correspondientes.

Dicha información contrasta con la otorgada por los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que indicaron que no eran seis sino ocho las fosas encontradas en las inmediaciones de la presa El Conejo.

Además, en su parte de novedades, la Fiscalía General del Estado señaló que en la intervención de peritos de campo, en una zona cerril ubicada en la comunidad Los Conejos, se tienen a la vista bolsas plásticas de color negro que envuelven lo que parecen ser restos humanos en descomposición avanzada.

Tras darse a conocer los hallazgos, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez indicó que esperan mayor información, pues dijo tener conocimiento de ocho espacios (fosas) y la localización de un cuerpo.

No adelantaría todavía vísperas, hasta que no haya algo más concreto, esta información que les digo es de ayer en la noche que terminaron, hay ocho espacios aparentemente, no se que vaya a resultar de la revisión del día de hoy, a mi me informan diariamente”, enfatizó.