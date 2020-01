Buscan tener agua con presión y no contaminada en la colonia San Juanico

Celaya.- Alrededor de cuarenta habitantes de las tres secciones de la colonia San Juanico se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA) para pedir que sea reinstalado su servicio de agua no contaminada, con presión y su pozo.

Desde noviembre se realizaron trabajos de reparación de tuberías en la colonia, los cuales no han concluido y muchos vecinos no tienen agua.

Señalaron que son más de 60 familias afectadascon esta problemática.

“JUMAPA se encarga de que tengamos agua hasta el medidor, hasta aquí ellos ya no se hacen responsables, nos dicen que es problema de nosotros. Ellos nos cobran un servicio, el cual no estamos recibiendo; además nos hicieron un desbarajuste en las banquetas, ya que cambiaron la nueva red”, señaló Marisela Patiño, vecina afectada.

Otros vecinos dijeron que hay banquetas levantadas, abiertas, tierra por todos lados y hasta la fecha no han limpiado, además señalaron que a principios de noviembre comenzaron los trabajos y hasta ahora no ha habido respuesta.

“Viene con nosotros un vecino que tiene un documento con el antiguo director y no lo están respetando; lo que pedimos es que nos regresen nuestra red, tener el agua suficiente como antes. Hay días que sube, hay días que no, yo llevo una semana sin agua, incluso hasta 15 días he durado sin agua. pero eso sí, el recibo sin fallas siempre está”, señaló Marisela.

Ante la situación se las han tenido que arreglar de diferentes maneras, desde mandar su ropa a la tintorería, lo cual genera un gasto, además para lavar trastes piden agua a sus vecinos y estar al pendiente de cuando llega el agua para acaparar en botes y poderla usar.

No hay presión del agua a raíz de los trabajos que se estuvieron haciendo, cambiaron tuberías, y vine a la JUMAPA porque semanas completas no tuve agua, no sube nada; parece que el pozo abastece las dos redes, además fueron hace unas semanas y se demostró que el agua está contaminada, sale con una sustancia lechosa blanca, y cuando se pone a hervir crea una nata de mal aspecto”

Vecinos exigieron que se les conecte el agua a su antiguo pozo, por el cual pagaron hace más de 35 años, ya que dieron que de ahí el agua salia clara, caliente y con buena presión y a raíz de los trabajos es todo lo contrario.

Le darán seguimiento

Al llegar los colonos a las instalaciones de JUMAPA se conformó una comitiva que pasó a hablar con los directivos del organismo operador del agua y al finalizar señalaron que les darán atención a sus quejas.

Nos dijeron que checarán los aspectos de la presión del agua y su calidad, se comprometieron con nosotros a tener varios ingenieros al mando y que nos van a ayudar a solucionar estos problemas; se hará análisis del agua, no hay compromiso de regresar nuestra agua, pero nos dicen que se está llevando el agua de nuestro pozo a un macrotanque para que sea distribuida a varias colonias”

Se realizarán los primeros estudios, realizando recorridos por las calles para ver las problemáticas de las obras.

Después de esos recorridos tendrán nuevamente juntas para entregar un diagnóstico de cómo están las calles para poder darles solución.

Hablaremos con el ingeniero Eleazar que es el encargado de la obra. Veremos la situación de la calidad, presión y temperatura del agua; ellos nos dicen que ahora el agua se va al macrotanque y se distribuye para varias colonias”

Les comentaron que no hay suficiente presión del agua porque no todo esta conectado, pero que en esta semana solucionarán el problema.

mortiz@am.com.mx