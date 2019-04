Buscará Alcalde recursos para Parque Hidalgo.- Miguel Salim

León.- Es una pena que no se concluyan las obras de rehabilitación del Parque Hidalgo, manifestó el diputado local, Miguel Ángel Salim Alle, quien en la pasada administración siendo legislador federal, logró bajar 38 millones de pesos para las primeras etapas de este proyecto.

Aseguró que este tema ya lo abordó con el alcalde, Héctor López Santillana, quien se comprometió a buscar los recursos necesarios para terminar la obra y dijo confiar en su palabra.

Además contó que cuando se revisó el presupuesto Estatal, también hubo un compromiso de buscarle recursos.

Faltan diez millones de pesos, que los aporte el municipio o el Estado, si no quieren, que le digan a la ciudadanía que no lo van a terminar. Yo espero que en próximos días o este año, quede concluido, porque sí sería una lástima que no se concluya una obra, indicó.