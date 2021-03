Buscará diputación esposo de Senadora

León, Gto.- David Martínez Mendizabal, esposo de la senadora de Morena, Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena, confirmó ayer que sí se postuló como precandidato a la diputación local plurinominal por ese partido, pero no por influencias de ella, sino porque él ha sido un hombre de izquierda toda su vida.

Aseguró que respetará la decisión que tome el partido, utilizando el método que decida para elegir a sus candidatos.

“Aprovechando la convocatoria que hizo Morena, no soy afiliado, metí mis papeles en febrero, metí mi curriculum”, comentó.

“Y ahí estoy, espero que a Morena le sea atractivo mi perfil, porque a Morena le hace falta participación académica, con conocimiento sustentado”, aseveró.

“Respetaré lo que diga Morena. Como externo, voy a respetar la decisión”.

Pero el método dependerá de ese organismo.

Afirmó que tiene 40 años militando en la izquierda, tanto en movimientos sociales como en lo partidista.



Rechaza haya influyentismo



Martínez rechazó que Malú Mícher vaya a influir para que sea beneficiado con esta candidatura.

“No, no entré por arriba, entré por convocatoria. Que uno de los factores es Malú, eso me parece un despropósito. Mi trayectoria habla por mí mismo, no mi relación con otro”.

“Desde hace mucho tiempo he estado en contra de que se relacione a alguien por la esposa que tiene”, reiteró.

“Lo que tiene que pesar es la trayectoria. Lo que tiene que ver es la biografía”, sostuvo.

Insistió en que desde 1989 participa en la lucha partidaria.

“Eso tiene que pesar. Claro que estoy orgulloso de mi mujer, quién no va a estar orgulloso de una mujer tan destacada que ha hecho tanto por las mujeres”, presumió.

Pero aclaró que él ha platicado y tiene relación con todos los liderazgos de Morena; con Ernesto Prieto, Ricardo García Oseguera, Antares Vázquez y Alma Alcaraz.

Por último mencionó que cuando Vázquez fue candidata a gobernadora en 2018, él coordinó su Programa de Gobierno.

Saquean casa de Malú Mícher

El sábado se metieron a robar en la casa de la senadora morenista, Martha Lucía “Malú” Micher Camarena, en León, informó ayer su esposo David Martínez.

Dijo que se llevaron dinero (aunque no precisó la cantidad), “unas joyitas” que le heredaron a la legisladora y el celular de él. Hasta el momento no han calculado el monto económico de lo robado.

“Revolvieron las cosas de modo que da la impresión de que buscaban algo, tiraron hasta libros. Nunca hemos tenido mucho dinero, pero lo revolvieron todo”, comentó.

Su domicilio se ubica en la colonia Brisas del Campo, segunda sección.

Añadió que ya interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, pero que a partir de ahora extremarán precauciones y colocarán cámaras de videovigilancia.