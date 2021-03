Irapuato, Guanajuato.- Juan tiene una tienda de abarrotes donde a diario atiende a gran cantidad de personas y teme no sólo por su salud, sino también por la de su familia, por lo que ve necesario que se le dé prioridad a Irapuato, donde los contagios y defunciones son mayores a otros municipios que ya recibieron la vacuna por lo que se encuentra en desacuerdo de que a Irapuato no ha llegado la vacuna contra el COVID.

Desde hace más de un mes, el irapuatense de 68 años se registró en la página del Gobierno Federal para obtener su folio, a fin de ser uno de los primeros guanajuatenses en recibir el biológico, pero hasta el momento no ha recibido información de que ya llegará la vacuna.

A Juan le urge la vacuna, pues es parte del grupo de población de riesgo, no sólo por su edad, sino porque padece diabetes, hipertensión arterial y tiene lumbalgia crónica desde hace 10 años.

Para Sofía Torres Sánchez, de 77 años, es inexplicable que no haya llegado la vacuna a Irapuato y sí a municipios de la periferia del Estado, donde hay menos contagios.

Estamos esperando la vacuna, ¿por qué andan rodeando? Es injusto porque aquí hay gente de todos lados, por política o lo que sea deberían de pensar, yo no digo que en otros lados no, pero digo que lo que es aquí (Irapuato), Salamanca, la gente va y viene, no sé por qué le andan rodeando o creen que aquí no hay gente”, refirió.