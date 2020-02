CELEBRAN 103 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA

Irapuato, Gto. 05 de febrero de 2020.- Para celebrar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, integrantes del Ayuntamiento, rindieron honores a la bandera en la plaza de Los Fundadores.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, en representación del presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, destacó la importancia de celebrar este día, pues dijo que, gracias la Constitución, los mexicanos lograron obtener derechos laborales y en materia de educación.

“Nuestra Constitución no solo es un documento en el que se anuncia una serie de artículos, no solo es un libro en el que se señalan una serie de derechos o garantías individuales, no solo establece la forma en que se organiza nuestro país, nuestra carta magna es el resultado de cambios históricos”, explicó.