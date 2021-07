Celaya, Guanajuato.- Apoyarse entre ellos y salir adelante ante la inseguridad es lo que han tenido que hacer maestros, padres de familia y alumnos del CETAC 17 ubicado en la colonia Jacarandas, esto ante la ola de violencia que se vive en la ciudad.

Imelda Lara, docente de Inglés, comentó que eso no los detiene para darle una buena continuidad y calidad del trabajo a los jóvenes de la institución.

Actos de vandalismo en la actualidad como tal yo creo que estamos más protegidos por estar en casa, los actos se vivieron cuando estábamos en clases presenciales, estamos en una de las zonas más vulnerables de Celaya, en Jacarandas, y era el cuidado de los jóvenes”, comentó la maestra.

Les mandan Seguridad… solo unos días

Por lo que pidieron ayuda del Municipio, para que les mandaran policías, aunque solo fueron unos días y luego dejaron de ir.

Salíamos a las 7.45 de la tarde, ya estaba un poco oscuro, y los maestros nos quedamos hasta que el único chico se fuera, en ese caso la directora y yo; que funjo como secretaria académica”, comentó.

Por lo que este proyecto para rescatar escuelas se le hace una idea muy fructífera, viendo una luz en el camino.

“En el plantel que estamos asignados no es nuestra escuela, es una escuela prestada, estamos en la tarde y nuestros alumnos necesitan atención, estamos dando las clases presenciales, cuando eran presenciales no teníamos un cañón, no teníamos una computadora, los docentes tenían que llevar cada uno su computadora, pero era muy inseguro cargar un dispositivo de esta calidad”, señaló la maestra.

Peligran alumnos

En palabras de los mismo alumnos, era una inseguridad tremenda a las afueras de la zona.

Por lo que tuvimos apoyo de padres de familia y se hizo un comité para que ellos estuvieran cuidando entradas y salidas, sí tuvimos el apoyo y fue un ejercicio tripartita, por docentes, padres y alumnos”, declaró.

Además no cuentan con un guardia de seguridad, y por lo mismo se han turnado para cubrir esta vacante.

Haciendo todo por amor a la docencia, a los jóvenes y la ciudad, creyendo firmemente que los jóvenes necesitan un empujoncito para salir adelante.

Dijo que si hay un regreso a clases presencial, ya contemplan este tipo de situaciones y se acercó al doctor Antonio Chaurand, quien dio su apoyo a la institución.

