CLAUSURAN BARDAS DE FIESTA EN MEDIO DE CONTINGENCIA SANITARIA

Multas de hasta 8 mil pesos

Continúan trabajos de verificación



Irapuato, Gto. 20 de julio del 2020. En medio de la contingencia sanitaria por Covid-

19, la Dirección de Fiscalización realizó, durante el fin de semana, la clausura de una

barda de fiesta en la que se celebraba un bautizo.

director del área

Javier Ortega Salas, director del área detalló que, los inspectores han realizado más de10 mil visitas a establecimientos, incluidos los reportes al Sistema de Emergencias911, mismos que han derivado en la clausura de al menos siete bardas o salones defiesta.



La última clausura se efectuó en la colonia El Refugio, el pasado domingo 19 de julio

cuya multa podría llegar a más de 8 mil pesos, por no atacar las disposiciones

federales de salud, no contar con permiso para el evento, no presentar cédula de

empadronamiento, así como no atenderla diligencia; esto con base al Reglamento de

Establecimientos Mercantiles de Eventos y Festejos Públicos sin Venta de Bebidas

Alcohólicas y de Servicios, del Municipio de Irapuato.



“Se pusieron los sellos de clausura en la entrada de la barda, había una fiesta familiar,

al parecer un bautizo y fue la acción de la suspensión, puede llegar hasta los 9 mil

pesos en caso de la falta de documentos para su funcionamiento”, comentó.



El funcionario recordó que, de acuerdo al Plan de Reactivación Económica, los salones

de fiestas, bardas, gimnasios, servicios educativos, centros nocturnos, casinos, billares

albercas, cines, academias de baile, cultura, arte, centros de convenciones, auditorios,

deportivas municipales y lugares de culto deben continuar cerrados, hasta nuevo aviso.



El Gobierno Municipal, invitó a la ciudadanía a continuar con las medidas de seguridad

sanitarias dentro y fuera de casa, además de mantenerse informados en fuentes

oficiales, esto, ante el incremento de casos positivos de coronavirus pues tan solo,

durante el fin de semana se confirmaron 120 nuevos casos.