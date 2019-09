CNC lamenta que gobiernos no los apoyen

Irapuato.- La falta de apoyos y atención al campo irapuatense por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno salió a relucir durante la conmemoración del inicio de la Independencia de México, realizada por la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Irapuato.

Durante la reunión, el dirigente local de la CNC, Arturo Contreras Hernández, indicó que es necesario hacer notar la tristeza de los productores campesinos, que no saben qué rumbo está tomando el país.

Algo que nos lastima es el Gobierno Municipal, que creemos que ya está echado a sus anchas, ya no nos toma en cuenta, no sabemos qué beneficios ni qué obras tiene planeadas, no conocemos el presupuesto que el Ayuntamiento va a destinar, seguimos igual que hace muchos años”, dijo.