CONTINÚA JORNADA 1 DE COPA URBANA 2019

Horarios martes y jueves, 4 y 5 de la tarde

Partidos se realizarán en deportivas Norte y Sur



Irapuato, Gto. 24 de junio de 2019.- Los partidos de la jornada 1 de la Copa Urbana 2019, ya se encuentra listos para que el martes 25 y jueves 27 de junio, los equipos demuestren su potencial durante 60 minutos.

Luis Aguilar Valencia, encargado de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), mencionó que los horarios en que se jugarán estos encuentros son, el martes 25 a las 5:00 de la tarde, Santa Julia vs Plan Guanajuato y, jueves 27, a las 4:00 pm el partido de La

Primavera vs Valle del Sol y Jardines de la Hacienda vs Nuevo México. A las 5:00 de la tarde, los partidos serán en el campo empastado de la Deportiva Sur.

“El primer partido inaugural estuvo lleno de buenas oportunidades y esperemos que en estos partidos también siga predominando el juego limpio y a seguir viendo cómo se desarrollan las actividades”, comentó.

Luis Aguilar Valencia, encargado de la COMUDAJ

Mientras que, en el campo empastado de la unidad Deportiva Norte, los partidos de este martes serán entre la colonia La Pradera vs Los Cobos a las 4:00 de la tarde, y a las 5:00 pm, Las Huertas vs Santa María. El jueves 27 a las 4:00 pm, se enfrentarán Colinas del Río vs Las Liebres y Valle Verde vs El Ranchito, a las 5:00 de la tarde en la misma cancha.

Además, como parte de la jornada 1, también se realizó el partido inaugural entre las colonias Apatzingán y Luis Alonzo González, encuentro que definió con un marcador de 2 a 1, a favor de la colonia Apatzingán, el cual se vivió con adrenalina y emoción entre los jugadores y asistentes.