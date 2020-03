CONTINÚAN TALLERES VIRTUALES

Irapuato, Gto. 24 de marzo de 2020.- De lunes a viernes a la 1:00 de la tarde, a través de la página de facebook del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Recreación (IMCAR), la ciudadanía podrá disfrutar y ser parte de los talleres virtuales que ofrece el instituto.

Atala Solorio Abreu, titular del IMCAR, informó que, debido al éxito obtenido en el primer taller que se realizó el viernes 20 de marzo, se determinó ampliar la variedad de estos, por lo que será durante toda la semana, cuando la ciudadanía podrá disfrutar de diferentes talleres.

“El mensaje es quédense en su casa, pero el quedarse en casa no significa no ponerse a leer, no ponerse a bailar, no ponerse a cantar, sino todo lo contrario, tenemos más espacio y más tiempo para aprovechar en estas actividades”, compartió.