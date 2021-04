COVID: Quita pandemia a universitarios 'su segundo hogar'

León, Guanajuato.- Dejar atrás una rutina de lunes a viernes en la que la universidad era como el segundo hogar y los amigos otra familia, ha sido para los estudiantes un golpe emocional y un dolor de cabeza por lo difícil que resulta estudiar aislado en casa.

Universitarios platicaron a AM cómo ha sido estudiar a distancia desde el último día que fueron a la escuela, a mediados de marzo de 2020, y para quienes exámenes extraordinarios, estrés y deserción es el costo de las clases virtuales.

Desde el trayecto en el transporte público, los salones, las pláticas con compañeros, la ayuda de docentes y actividades deportivas y culturales son las experiencias que más echan de menos.





‘Siento que ya no voy a aguantar’

Génesis Portillo estudia Ingeniería Industrial en el IPN, en el Puerto Interior, le han resultado difíciles las clases en línea.

A las 5 de la mañana iniciaba el día de Génesis Portillo Gómez para llegar puntual a su primera clase a las 7 en el Instituto Politécnico Nacional en Silao.

Las clases terminaban entre 3 y 4 de la tarde, sin embargo regresaba a casa hasta las 6 por las casi dos horas que invertía para trasladarse de Silao a León, este mismo lapso le tomaba en la mañana para llegar a la escuela.

Sin duda, estos trayectos diarios en autobús de una ciudad a otra son algo de lo que más añora la estudiante de Ingeniería Industrial de 21 años, quien desde hace un año no usa el servicio de transporte público para ir a la escuela.

"Si el siguiente semestre es en línea siento que ya no voy a aguantar. Me afectó la pandemia porque ya no hay interacción con los maestros y compañeros.

“Estudiar sola me ha causado muchas inseguridades, antes yo no era así, opinaba y preguntaba y ahora que las clases son virtuales me he limitado mucho a poder expresar mi opinión", platicó.

La joven confesó que el aislamiento y la falta de interacción con otras personas le afectaron al grado de tener que ir terapia psicológica.

El COVID-19 le enseñó a valorar como nunca antes la convivencia y todas las emociones que a diario se vivían en la escuela.

"A raíz de la pandemia salió a flote una parte de mí que no conocía, me volví más sentimental y aprehensiva y tuve que ir con la psicóloga para sacar todo eso que no podía expresar.

“El día que vea a mis compañeros los voy a tener que abrazar como nunca los he abrazado porque ya hace mucho tiempo que no los veo", expresó.

A Génesis la pandemia no sólo le perjudicó emocionalmente, pues los primeros exámenes que presentó a distancia los reprobó y se vio en la necesidad de realizar extraordinarios. Fue la primera vez que reprobó desde que inició la licenciatura.

"Creo que por la carga de trabajo porque siento que los maestros se exceden un poco y dejan demasiados trabajos y a veces piensan que vas a estar todo el día ahí sentada esperando a que te lleguen las tareas y que no tienes que hacer otras cosas.

“Otra desventaja es la conectividad porque a veces estás en un examen o en una exposición y se va el Internet, y es lo peor que te puede pasar pero es algo que no puedes controlar. Es mucho estrés", lamentó.

La universitaria mantiene la esperanza de regresar a la escuela o por lo menos estudiar el último año de la licenciatura de manera híbrida.









Fernanda Dorantes Fuentes estudia Cultura y Arte en la UG, extraña acudir al plantel en el Forum Cultural.

A Fernanda Dorantes Fuentes, estudiante de la licenciatura en Cultura y Arte de la UG, la emoción de la suspensión de las clases presenciales le duró dos semanas.

A más de un año de ver a sus compañeros y maestros a través de la pantalla del celular considera que algunas veces la escuela era el escape de la rutina en casa.

"La universidad era una distracción totalmente, pero ahorita en casa parece que todos los días son iguales y al principio era muy cómodo porque estábamos en familia.

“Extraño mucho las instalaciones de la escuela porque están muy bonitas, me encantaba ir por los espacios y mis amigos, era muy buen ambiente porque siempre estábamos felices y nos gustaban mucho los recesos", recordó.

Por la cercanía, Fernanda caminaba diario de su casa a la escuela, actividad que describió como terapéutica al igual que el salir de clases y relajarse en los jardines del Forum Cultural, que no visita desde hace un año.

El servicio social en el Forum Cultural es otra de las actividades que también extraña.

"Era mi parte favorita, cada que había evento nos prestaban una playera y nuestra labor era acomodar sillas, estar pendiente de si los artistas necesitaban algo y desmontar. Era muy satisfactorio", compartió.

"Me falta un año de clases, pero con que tengamos la graduación presencial con eso me basta porque ya me hice a la idea de que no vamos a regresar. Antes estaba muy pendiente del semáforo por la esperanza de que se reabriera la escuela, pero ya no", confesó.







Pierden vivencias

Sofía Rivera y sus compañeros de la carrera de Desarrollo de Negocios, no hicieron los viajes de prácticas planeados para adquirir experiencia.

Viajes de prácticas a puertos y a aduanas son las experiencias perdidas por el COVID-19 que ya no podrán recuperar Sofía Rivera y sus compañeros, estudiantes de Desarrollo de Negocios en la Universidad Tecnológica de León.

"Había en puerta muchos viajes de prácticas, experiencias que te favorecen profesionalmente y que no las tuvimos por la pandemia, no tuvimos la oportunidad de poner en práctica lo que aprendimos en clase.

“Me dio nostalgia y tristeza aceptar que no iba a vivir esas experiencias y al inicio pensé que todo iba a ser más tranquilo con clases virtuales, pero conforme avanzó la pandemia me di cuenta que voy a terminar mis estudios de forma virtual", platicó la joven de 20 años.

Recordó que en un momento tuvo tantas tareas y trabajos que lo único que sentía era estrés y ansiedad, reconoció que no ha sido fácil lidiar con un cambio repentino de rutina donde la mayor parte del día lo pasaba en la universidad.

"Hoy todo el tiempo es estar en casa y creo que eran esas experiencias que tenías cada día con los amigos en la escuela desde la mañana hasta la tarde, son momentos que extraño mucho.

“Tengo compañeros a quienes les afectó demasiado y dejaron la carrera porque ya no les motivó seguir estudiando de esta forma. A mí también me afectó mucho porque soy una persona muy sociable", contó.

Como actividad extra a sus clases Sofía aprendía francés, dedicaba de 3 a 5 de la tarde de lunes a viernes a este idioma, sin embargo cuando estas clases dejaron de ser presenciales apareció la desmotivación.

"Siento que no aprendo igual frente a la computadora que estando en el salón con los maestros, es mucha la diferencia y uno no se siente preparado para la vida laboral porque hace falta mucha práctica", concluyó.







Les ilusionaba último año

En unas semanas Génesis Vera Gómez termninará en línea la licenciatura en Comunicación.

Aunque no es el final que esperó con tanta ilusión, Genésis Vera Gómez dijo sentirse feliz de haber resistido y estar por concluir el siguiente mes la licenciatura en Comunicación en la Universidad de León.

"Hubo personas que de plano por la situación económica decidieron bajarse del barco por falta de dinero, y a pesar de que fue un año complicado me da gusto que pude pagar las colegiaturas y llegar al final de la carrera, pero no es el mismo sentimiento.

“Es triste porque todos teníamos esa ilusión de que era nuestro último año de universidad y queríamos disfrutar mucho la escuela, venían materias muy esperadas y no es lo mismo cursarlas en línea", compartió.

A ello se suma la incertidumbre de no saber qué viene y si encontrará pronto un trabajo, pues la pandemia también opaca las ilusiones de ingresar a la vida laboral como profesionista.

Para la joven de 23 años resultó más difícil dejar de usar el transporte para ir a la escuela y ahora sólo conectarse a la computadora para estudiar, reconoció que a unos días de egresar no ha aprendido lo suficiente.

"Espero que la pandemia se controle para que las personas que están estudiando ya puedan regresar a la normalidad y aprovechar el tiempo en la escuela", expresó.