COVID Reclama líder sindical falta de apoyo de la Federación a personal de Salud

León, Guanajuato.- Aunque se ha avisado que enviarán vacunas contra COVID-19 para personal medico de León en los siguientes dos meses, esta es una solución a medias para el gremio, opinó el líder de la sección 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Bernardo Rodríguez.

Indicó que había expectativas sobre una reciente reunión de la Comisión Estatal de Salud y en ella “nos mencionaron de la llegada de las vacunas entre abril y mayo, estamos buscando las estrategias para que con las vacunas que llegan a los municipios se cubra la totalidad de los trabajadores de salud”.

El líder sindical destacó que las autoridades estatales como el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez han dado apoyo y acompañamiento a la petición, pero “no nos ha apoyado nada la Federación”.

Reprochó que la opción ofrecida por el Gobierno Federal no es adecuada y por ello “juegan con la salud de los guanajuatenses y en particular con los trabajadores de la salud, no se vale que estén politizando este tema.

“Si no cuidamos primero a los trabajadores de la salud para atender a todos, ¿entonces quién nos va a cuidar?”.

El líder sindical recordó que son poco más de 11 mil trabajadores de los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato que todavía no son vacunados.

Otros representantes de la misma organización sindical en la entidad ya han amagado con iniciar protestas para pedir que se aplique dosis a los trabajadores del gremio que aun no han recibido ninguna.