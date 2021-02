COVID Se contagian 318 guanajuanteses dos veces

León, Guanajuato.- Con corte al 2 de febrero pasado la Secretaría de Salud de Guanajuato tiene confirmadas a 318 personas que se han infectado dos veces de COVID-19.

De las personas que se han vuelto a contagiar 5 fallecieron, 241 son casos con seguimiento terminado (sanos), 16 altas por mejoría y 56 seguimiento en casa.

La definición oficial para clasificar un segundo episodio por COVID-19 es la de una persona con resultado positivo a SARS-CoV-2, que después de un periodo de más de 45 días de haber presentado la primera infección, inicia con sintomatología y el resultado de la prueba en este segundo periodo, sea positivo a SARS-Co-V-2.

A una solicitud de acceso a la información presentada por AM para conocer el número de recontagios por COVID-19 registrados por la Secretaría de Salud de Guanajuato la respuesta con corte al 2 de febrero fue la siguiente:

Se tienen registrados en SISVER (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias) 318 casos con dos episodios de más de 45 días entre uno y otro, con una prueba PCR positiva”.

Del porcentaje que su segundo positivo resultó con mayores complicaciones que el primero, lo que se informó es que se tienen registrados 13 casos en que el primer evento se trató de forma ambulatoria y el segundo requirió hospitalización.

El grupo de edad con más casos de recontagio de COVID-19 es de 30 a 39 años, con 116; después están de 20 a 29 años con 75 casos y de 40 a 49 años con 74.

COVID, alto riesgo

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, insistió en el alto riesgo de contagio que prevalece en tanto no exista una mayoría de la población inmunizada.

“Hoy quien tenga gripe, tos, estornudando, tenga fiebre, es COVID hasta que se demuestre lo contrario, es COVID el virus que está circulando, influenza ha estado bastante bien controlado, puede ser cualquier otra infección respiratoria”.

Informó que se están realizando más de 6 mil pruebas por semana promedio por todas las instituciones de Salud con un porcentaje de positividad del 55%. A lo que se ha sumado las pruebas rápidas que se aplican sin costo en centros de salud.

Guanajuato es tercer lugar nacional en casos activos con 2,712 al corte del viernes.

La tasa de letalidad en el estado está en 7.4 para ubicarnos en el lugar 25 nacional.

Enferma ¡tres veces!

Jorge Hernández Vázquez es técnico enfermero, asegura que en traslado de pacientes se contagió dos veces.

Después de haberse recuperado dos veces de coronavirus, Jorge Hernández Vázquez enfermó otra vez.

Jorge es técnico en enfermería y trabajó en Protección Civil a comienzos de la pandemia, cree que dos veces se contagió en el trabajo, y la otra un amigo le transmitió el virus.

La primera vez, dijo, fue en el traslado de un enfermo de COVID..

“El paciente manipuló mal el aerosol (mdicinal) y lo apuntó hacia mí, me dijo ‘mira es que ya no tiene, ya no le sale’ y me cayó todo en la cara, le comenté que la molécula del salbutamol puede traspasar las mascarillas y pues ya tuve que pedir mi incapacidad para estar aislado”, platicó Jorge.

La segunda ocasión, fue tres meses después, con otro paciente del cual nunca le comentaron que tenía COVID-19.

Jorge y su compañero llegaron a atender a un paciente que estaba dentro de un taxi.

“Lo subimos a la ambulancia, lo comenzamos a reanimar, le pusimos suero y varias cosillas que tenemos que ponerle en la ambulancia, pero el paciente ya había estado como paciente COVID-19 en el hospital Aranda de la Parra, nos metió un golazo”, comentó.

Por esta razón, Jorge y sus compañeros estuvieron aislados 15 días.

Actualmente Jorge trabaja en una clínica de hemodiálisis, donde uno de su compañeros, voluntario en el cuerpo de Bomberos al igual que él, lo fue a visitar.

Esta tercera vez Jorge no sintió los mismos síntomas que en las dos primeras.

Lo contagian clientes

Hugo Vázquez ha sobrevivido a dos contagios de COVID-19, pero quienes lo contagiaron no tuvieron la misma suerte.

Él es técnico en telefonía móvil y tiene mucho contacto con clientes, cree que ellos lo contagiaron.

“El primero fue un cliente que se presentó en mi casa y no portaba el tapabocas, y yo estando en casa tampoco lo tenía puesto y me di cuenta que fue él porque unos días después comencé con los síntomas", platicó.

León, Guanajuato.- Los síntomas que presentó la primera ocasión fueron dolores de cabeza, dolor corporal y escurrimiento nasal, señales que lo alertaron para acudir a hacerse la prueba de COVID, aunque no se la querían aplicar debido a que no tenía más signos de alerta.

Al ser el resultado positivo se aisló para contagiar a los demás habitantes de la casa.

Una vez recuperado se incorporó a sus actividades laborales, pero se volvió a contagiar unos cinco meses después.

La sintomatología que presentó dijo fue más severa, porque el dolor corporal, de cabeza y la gripa se presentaron con más intensidad, además esta vez se les sumó la fiebre.

Aunque dice sentirse afortunado de haberse recuperado dos veces, aún vive con secuelas pues su presión arterial aún no se normaliza.