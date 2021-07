Advierte infectólogo sobre peligro de no ventilar espacios

México.- La falta de ventilación y fallas en los sistemas de aire son uno de los principales factores para infectarse de COVID-19, advirtió el infectólogo Alejandro Macías Hernández, quien expuso un caso de contagio por transmisión aérea en un hospital de Corea del Sur.

A través de sus redes sociales, el especialista compartió un estudio científico de secuencia genómica del SARS CoV-2, titulado “Brote nosocomial de COVID-19 en una sala de hematología”, en Seúl.

A través de estudios moleculares y rastreo de contactos confirmaron que el virus contraído por los dos pacientes es el mismo y que como las personas no habían tenido contacto entre ellos, sino que su única relación había sido la visita a ese baño, se concluye que el entrar a un lugar cerrado donde está el virus, la infección es latente, indicó Macías Hernández.

Porque el baño del hospital estaba mal ventilado debido a un mal funcionamiento del escape de aire, fue que estas dos personas se contagiaron, y no porque el estudio no haya sido aquí, no significa que no sea válido, es lo mismo allá o acá”, subrayó.