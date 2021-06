COVID-19 CELAYA: esperan hasta ocho horas para vacunarse

Celaya, Guanajuato.- Sorpresa fue la que se llevaron adultos de 40 a 49 años por la espera de hasta de ocho horas para recibir la vacuna contra COVID-19.

Sentados bajo el domo de las Nuevas Instalaciones de la Feria, algunos ciudadanos cuentan que llegaron desde las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde comenzó la vacunación.

“Llegué a las ocho y media de la mañana, ya había fila y al parecer se les había terminado las vacunas, nos hicieron esperar un rato, pero sí tienen un desorden” comentó Francisco Damian.

Dijo que cuando estaba afuera esperando les dijeron que en tres horas llevaban, situación que no ocurrió.

No se ve nada de movimiento, bueno, sí pasa gente de un lado a otro, a mi me dijeron que iba a ser rápido, vengo de mi trabajo y me dijeron que en una hora y media como máximo y desde las ocho y media, ya perdí el día, ¿pero qué le hacemos?”, declaró Francisco.

Señaló que faltó más comunicación entre el personal, para que pudieran informar bien a las personas que iban llegando.

Cristina Quintero llegó a las ocho de la mañana, y ya había mucha gente.

Como típico mexicano, dejamos todo para el último día y esto está fuera de sus manos, no había vacunas, las estamos esperando y están haciendo lo posible dentro de sus posibilidades, está bien.

Muchas personas no tardaron tanto y ya es bastante tiempo, todo el día, pensábamos que iba a ser rápido, por mucho a las 11 y media”, refirió cuando eran alrededor de la una de la tarde.

Miguel Martínez también llegó a las ocho y media de la mañana y a esa hora ya no había vacunas.

Ya son las dos de la tarde y aún no nos toca, cuando supimos que ya no había dosis, mucha gente se empezó a retirar porque no sabían si iban a llegar o no, algunos decidimos esperar”, externó.

Por eso le sorprende el gran tiempo de retraso, ya que le habían comentado que era todo muy rápido.

Ya habían avisado que hoy era el último día, que era la única sede pero no me quedó claro por qué no estaban las vacunas aquí”, finalizó.

Sara comentó que llegó desde las ocho de la mañana, habiendo muchísima gente.

No avanzaba la fila, me acerqué a preguntar y nadie sabía nada y luego nos dijeron que ya había una requisición para traer más vacunas, que mandaron a un grupo de personas por ellas y que solo estaban esperando a que llegaran”, comentó Sara.

De igual manera le sorprendió la larga espera, incluso pidió tiempo en su trabajo, pero por el retraso perdió el día.

Comentó que ella desde ayer en la noche se pensaba vacunar, pero acudió a los puntos de Deportiva, Auditorio y Tecnológico y ya estaban cerrados.

