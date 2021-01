COVID-19: Guanajuato sigue en semáforo rojo por aumento de casos y muertes

León, Guanajuato.- Ante el incremento de los casos positivos de COVID-19, las defunciones y de la ocupación hospitalaria, Guanajuato se mantendrá en semáforo rojo durante los primeros días de febrero.

Así lo adelantó este jueves el secretario de salud, Daniel Díaz Martínez quien dijo que hoy mantendrá reuniones de trabajo para analizar el tema de las vacunas y del presupuesto para la ampliación de más camas para atender a enfermos de Coronavirus.

"Debemos de seguir en semáforo rojo, lo que estamos incrementando son las restricciones que a veces no le gustan a muchas personas porque se afecta más el tema económico.”

Pero necesitamos identificar los sitios de mayor aforo y que se regule también el comercio formal y el informal, ahí nos estamos apoyando con los Alcaldes y con las personas que deben de hacer conciencia de no acudir a eventos sociales, a no ir todos al tianguis porque esto es lo que está ocasionando más casos", señaló en entrevista para TV4.

Díaz Martínez enfatizó en que es necesario extremar precauciones y recordar que la entidad está en semáforo rojo de máxima alerta epidemiológica y que depende de la responsabilidad de todos el que no llegué el virus a su casa y el que no muera un ser querido.

Depende de todas y todos el que nadie más se enferme y se pierdan más empleos porque sigue incrementándose el número de personas afectadas, sólo unidos saldremos adelante", subrayó.

Al 71.3% ocupación de camas en hospitales

En cuanto a la ocupación hospitalaria informó que se sigue trabajando en la reconversión de camas para atender a pacientes con Coronavirus, precisó que son 2 mil 357 camas reconvertidas en todo el sector Salud de las cuales mil 680 están ocupadas, lo que representa una ocupación del 71.3%.

Ante la falta personal médico y de enfermería reconoció que lo mejor es apostar a la reconversión hospitalaria y no a ocupar otros espacios como hoteles y el Poliforum León.

"Todo mundo tiene la posibilidad incluso de ofrecernos espacios y se agradece, que, ¿por qué no rentamos un hotel o por qué no ponemos camas en el Poliforum? Técnicamente lo hemos analizado y no es algo que hayamos descartado.”

Pero tenemos camas que podemos utilizar, lo que no tenemos son más médicos y más enfermeras y recordar que hemos usado casi 900 millones de recursos estatales que no estaban en el presupuesto y que ya no hay más personal de salud", lamentó.

Díaz agregó que para la ampliación de más camas en el Hospital Estatal Covid, ubicado en la calle 20 de Enero se habilitaron otras salas que se tienen que equipar y para lo cual ya se tiene un protocolo de atención bien estandarizado, además de que se lanzó una convocatoria para la contratación de personal.

Es para nosotros y para los pacientes mejor hacer todo en los hospitales que lo que necesitan ahora son más médicos y enfermeras que tampoco están disponibles porque todas las instituciones han contratado", apuntó.

AM