COVID-19 IRAPUATO: “Show Room” ha ayudado a los emprendedores

Irapuato.- La pandemia de COVID-19 en Irapuato impulsó a emprendedores como Stephania Segovia comenzar su propio negocio de pestañas postizas reutilizables, negocio que ha sido un respiro para sortear las complicaciones de esta emergencia sanitaria.

Con sus productos de la marca Stephan Lashes, la irapuatense participa este mes en el Show Room organizado por Bazar Emprendedores de Irapuato durante la COVID-19.

Los productos son de importación, reutilizables, suaves y flexibles, no pesan ni pican, están hechas a mano, duran hasta un año y son libres de crueldad animal, ya que el fabricante no utiliza mink real.

La emprendedora, abogada de profesión, contó que por muchos años trabajó para una marca de cosméticos y su gusto por el maquillaje la impulsó a crear su propia marca, para hacerle frente a la COVID-19.

Dijo que aunque el producto es importado, el diseño personalizado y la marca es 100% irapuatenses.

Cuando empezó la pandemia para todos fue muy difícil, pensé que de las pestañas era algo que me caracterizaba, la gente siempre me pregunta y me decían que bien te ves, entonces pensé que podía ser una oportunidad”, dijo.