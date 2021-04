COVID-19 Irapuato: Arturo no quería vacunarse por estar mal informado

Irapuato.- Arturo Pérez Jiménez, de 60 años, aunque en un principio no quería ponerse la vacuna contra el COVID-19, dijo sentirse más protegido al recibir la primera dosis, pues ahora podrá salir más tranquilo a la calle.

Contó que él se encontraba renuente a aplicarse la vacuna por todos los rumores que había sobre los diferentes tipos de vacunas y los daños que les podrían ocasionar en la salud.

En un principio era medio reacio a vacunarme, pero pues ya con el paso del tiempo se va uno convenciendo que es importante y esto realmente me da seguridad de que si ocasionalmente o eventualmente me expusiera al COVID, pues ya se que cuento con inmunidad, entonces eso me tranquiliza mucho”, dijo.