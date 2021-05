Irapuato, Guanajuato.- La pandemia de COVID-19 afectó económicamente a los integrantes del Sindicato de Músicos Norteños de Irapuato, quienes tuvieron que buscar un trabajo alterno al ver reducidos sus ingresos a cero.

Javier Esquivel Torres, secretario general de la sección 409 del Sindicato, dijo que durante los meses más críticos de la pandemia, 35 de los 70 músicos sindicalizados decidieron cambiar de oficio para no quedarse sin ingresos.

El 50% restante continuaron con su actividad, aunque no tuvieron trabajo en esos meses al mantenerse los cierres de espacios.

Les hice la recomendación de que buscaran otras opciones, no precisamente tenía que ser la música, personalmente me ocupe como vigilante de una empresa, apenas esta semana acabo de dejarlo, algunos compañeros no aceptaban los lineamientos, seguían yendo a la plaza esperanzados de conseguir algo”, refirió.