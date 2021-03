Irapuato, Guanajuato,- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato quisieron detener a una mujer que hacía una lista para ordenar turnos para la aplicación de la vacuna anti COVID-19.

Adriana de la Rosa, habitante de Irapuato, quien aparta el lugar para su papá, comentó que elementos de Proximidad Ciudadana llegaron al lugar a decirles que se retiraran y cuando vieron que se estaban organizando por turnos quisieron detener a una mujer.

Nosotros estamos aquí organizándonos entre nosotros, no es nada oficial, no es nada formal, sólo organizándonos entre nosotros para poder recibir a tiempo la vacuna y tener oportunidad, nos estamos organizando para no quedarnos sin un turno”, dijo de la Rosa.