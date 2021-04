COVID-19 Irapuato Vacuna: ‘Voy a durar un poquito más’; Socorro

Irapuato.- Con mucha alegría, Socorro Ramírez Centeno, de 73 años, recibió la vacuna anti COVID-19, a pesar de que en un principio no quería que se la pusieran.

Socorro, originaria de la comunidad Lo de Juárez, mencionó que ella no quería ponerse la vacuna por capricho, sin embargo, sus hijas la convencieron y aunque en el primer periodo de vacunación en Irapuato no alcanzó, espero a la vacunación complementaria y ayer la pudo recibir.

Ahorita me trajo mi muchacha, es mi hija, me había dicho que me iba a traer ayer, pero hasta hoy me trajo, conseguimos una carro desde el rancho Lo de Juárez y nos trajo”, dijo.