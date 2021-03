Irapuato, Guanajuato.- A partir de las 8 de la mañana de este viernes 26 de marzo, se aplicarán en Irapuato la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, a adultos mayores de 70 años en Irapuato, y a decir del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, el rango de edad ha generado molestias.

Refirió que desconoce cómo se hace la distribución de las vacunas contra COVID-19, pues a otras ciudades llegan más dosis, y tampoco dijo entender por qué se deja al último a municipios con más contagios y defunciones, considerando que hay desorden e improvisación.

Por lo anterior hizo un llamado a la ciudadanía menor de 70 años para que eviten acudir a los puntos de vacunación, pues su turno será la próxima semana , probablemente.

Que los que sean menores de 70 años ni vayan a los puntos de vacunación (...) me dicen que hay gente ya formada, lo cual no es necesario, porque la vacunación va a ser hasta el día de mañana a las 8”, refirió.

Ortiz Gutiérrez dijo que al Municipio no le corresponde vigilar que personas de otros municipios quieran vacunarse en Irapuato, lo que podría ser poco probable por la cantidad de dosis que se destinaron a este municipio.

Sin embargo, no dudó en que habitantes de municipios cercanos acudan a pedir que los vacunen, quien aseguró, están en su derecho, pues tienen miedo de contagiarse de la enfermedad y buscan reducir el riesgo.

En algunos municipios, no creo que vaya a ser el caso, han hecho fila por si sobra vacuna, en el caso de Irapuato pues no, tan sólo por el hecho de que están limitando de 70 para arriba, no creo que vaya a haber posibilidad de que se vacune a gentes de otros municipios, no dudamos que vengan”, enfatizó.