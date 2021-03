Irapuato, Guanajuato.- César Banda Medina, quien se dedica a la limpieza de vestiduras para mantener a los cinco integrantes de su familia y por el COVID-19 en Irapuato tuvo que vender algunos de sus instrumentos de trabajo, puesto que bajaron los servicios que ofrecía y no tenía para solventar gastos de la casa.

El dueño del negocio ‘Al Estilo Americano, lavado y limpieza de vestiduras, salas, sillas y colchones’, comentó que los primeros meses de la pandemia las afectaciones fueron muchas, pues las personas tomaron todas las medidas necesarias para no contagiarse y por ello no lo contrataban.

Señaló que anteriormente también tenía tres ayudantes pero ahora por el poco trabajo solo conservó a uno de ellos al cual le ofrece ‘chambear’ dos o tres veces por semana.

Con el trabajo que hace debe mantener a su esposa, sus tres hijos y a él, además del trabajador, lo cual le preocupa, sin embargo, algo que le ha servido es que gente que ya había pedido el servicio antes el COVID-19 los vuelve a ocupar o lo recomiendan con amigos.

Al ser un trabajo que se hace en hogares y debido a que no sabe si alguno de sus clientes puede ser asintomático, tiene miedo de contagiarse, pero tiene que salir a trabajar para alimentar a su familia.

También ha tomado otras precauciones, como tener un cesto de ropa para ponerla cuando llegue de trabajar y no ponerla junto a la de sus hijos.

Uno nunca sabe, me tocó hace como tres meses hacer un servicio en Rancho Grande, la verdad ese día yo llegué y no quise hacer el servicio, no lo quise hacer porque había un novenario (en la casa), ese día me hablaron para servicio de un colchón y yo al verlo, la verdad el colchón estaba limpio y todo pero tenia una mancha y se miraba rara, yo me negué a hacer el servicio por mi seguridad”, comentó.