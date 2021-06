COVID-19 Irapuato: se vacuna porque quiere disfrutar a su familia

Irapuato, Guanajuato.- La pandemia de COVID-19 le generó una fuerte depresión a Ma. Lucila López Vargas, irapuatense de 61 años que no quería vacunarse, pero que tras recuperar las ganas de vivir logró que le pusieran la primera dosis de la vacuna.

Gracias a Dios salí de la depresión, tengo mucha familia, amistades que me quieren y me animaron a venir a vacunarme, me hicieron ver que esto es vida, cuando uno entra en depresión uno no quiere vivir pero entendí”, dijo.