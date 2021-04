COVID-19 Irapuato vacuna: Oliva no quiere volver a enfermarse de COVID-19

Irapuato.- En el mes de enero, Oliva Ríos se contagió de la enfermedad COVID-19, lo que casi le arrebata la vida, y es por esta razón que decidió acudir a vacunarse al módulo del Hospital Regional Militar.

En este módulo quedaban pocas vacunas para el tercer día de aplicación en Irapuato, y pese a la poca afluencia que se registró en las primeras horas del día, hubo ciudadanos que no quisieron dejar pasar la oportunidad.

Acompañada de uno de sus hijos, Oliva de 66 años, se trasladó desde la comunidad San José de Mendoza, con la esperanza de ser de las primeras personas en recibir la vacuna este jueves.

Es una emoción grande para mi, estaba preocupada porque no me la había puesto y me habían dicho que nada más iba a ser hasta ayer, afortunadamente todavía alcancé, me dio gusto ponermela porque ya me dio la enfermedad”, contó.