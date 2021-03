León, Guanajuato.- En León alrededor de 300 se expusieron a un contagiarse de COVID-19, solo para aprovechar los “remates” de una tienda de cosméticos.

La tienda “Bettyliches”, ubicada casi en el cruce entre el bulevar Francisco González Bocanegra y avenida Pradera, anunció que hoy tendría ofertas; en algunos productos los descuentos fueron hasta del 85%.

Las ofertas únicamente serían válidas este domingo, por lo que horas antes de que el negocio abriera ya había cientos de mujeres esperando para realizar sus compras.

AM realizó un recorrido por el sitio y constató que el negocio tenía una fila que se extendía por casi dos cuadras. En la línea de espera había desde niñas, mujeres con bebés en brazos y algunas de la tercera edad.

¿Y los contagios de COVID-19? No había ninguna medida sanitaria

En el negocio no se manejó ningún protocolo sanitario. En la fila no había sana distancia, muchos de los clientes no portaban cubrebocas o lo usaban de manera incorrecta.

Para ingresar a la tienda de cosméticos, las clientas tenían que esperar hasta una hora bajo los rayos del sol. Sin embargo, ni los casi 30 grados, ni el riesgo de contagio de COVID impidió que los consumidores aprovecharan el “remate” y se ahorraran unos pesos.

De acuerdo a los anuncios del negocio, había ofertas de hasta un 85% de descuento, como la pintura corporal que, de tener un precio regular de 170 pesos, se rebajó a 25.

Los labiales regularmente se venden entre 100 y 200 pesos, dependiendo la marca y por “remate” todos tenían un precio único de 79 pesos.

Otros productos como las torres de pigmentos se vendían a 7 pesos, cuando su precio es de 15. Al interior de la tienda tampoco había medidas sanitarias y se observaban aglomeraciones con decenas de personas que escogían sus productos.

Las clientas no dejaban de llegar y las filas con cientos de mujeres estuvieron presentes hasta después del mediodía.

