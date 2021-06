COVID-19 vacuna: Ericka ya no teme dejar solos a sus hijos

Celaya, Guanajuato.- Ericka Monterrubio temió morir por el COVID-19 y dejar a sus dos hijos pequeños solos, durante la pandemia vio a algunos familiares muy graves, incluso uno murió, por eso vacunarse la llenó de esperanza y alegría.

De 41 años, Ericka tiene dos hijos cuates, Valentina y Emilio de 8 años y para no faltarles modificó toda su rutina de trabajo y de vida.

Ericka en el área de reposo tras ser vacunada.

Sí, todo el tiempo tenía miedo de contraer COVID, el no estar más para mis hijos pequeños, me daba mucha angustia, pase por la enfermedad de mi papá y fue terrible. Vivimos momentos muy difíciles y también la muerte de un tío. Y el tener la vacuna para mi significa la esperanza de no volver a pasar por eso, porque es una esperanza de no enfermar de gravedad de COVID”, dijo Ericka en el centro de vacunación de las nuevas Instalaciones de la Feria en Celaya.