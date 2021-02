COVID: Aseguran que hay suficientes pruebas en la Jurisdicción Sanitaria III

Celaya.- Las pruebas rápidas para detectar COVID-19 ya están en Celaya y son suficientes para los habitantes de los municipios pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria III.

No tenemos límite, nosotros recibimos una dotación, hay suficientes, seguramente cuando esto vaya bajando, el estado estaría contemplando seguir suministrándolas, no dejamos de aplicar la otra prueba de PCR, esta prueba también nos sirve mucho, para las personas que llegaron después del día 7 al día 10, es útil y están disponibles, no hay restricción, solo que si presenten síntomas”, señaló Elba Ibarra Valencia, epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria III.