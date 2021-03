Celaya, Guanajuato.- Las personas que no puedan trasladarse a los centros de vacunación contra el COVID-19 pueden coordinarse con el DIF Municipal para que una brigada pueda acudir a su domicilio.

El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez explicó que el último día saldrán las brigadas de vacunación a domicilios con las personas que no puedan movilizarse y a los asilos de Celaya.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria III, Ligia Arce Padilla señaló que se están coordinando con el DIF Estatal para la logística de vacunación.

El DIF nos pasa un listado con las direcciones y el estatus de cada personas que se tiene que visitar, se hace la brigada con los siervos (de la nación), personal de la Sedena y personal de la Secretaría de Salud se hacen las rutas correspondientes en toda la ciudad”, señaló.

La funcionaria reiteró que la comunicación tiene que ser con el DIF Municipal para después corroborar que no haya contraindicaciones para la aplicación de la vacuna, que no hayan tenido COVID-19 en los últimos 14 días, que no se les haya aplicado otro biológico en el último mes y que no hayan recibido transfusión sanguínea o plaquetas.

Si están en condiciones los tomamos en consideración en el listado, se generan las rutas y se hacen las visitas correspondientes. Ellos nos van pasando el listado y reservamos las dosis que estén esas condiciones, nosotros tenemos un filtro es estrictamente para gente que no se puede movilizar por ciertas condiciones de salud”, afirmó.

