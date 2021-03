Celaya, Guanajuato.- La emoción de ver entrar a su abuelita por el pasillo de la Universidad de Celaya para llegar a la zona donde sería vacunada contra el COVID-19 fue la mejor recompensa para Darinka Briseño, quien con voz entrecortada relató que si se tuviera que formar 5 días, los mismos que ella estaría ahí, todo sea por su abuelita.

Su abuelita ingresó a vacunarse a las 8:30 de la mañana al tener preferencia por una discapacidad que la mantiene en silla de ruedas, luego de haber llegado a las 7:45.

Me dan muchas ganas de llorar porque ya tenía un año sin salir, sin entrar nosotros a su casa, sin podernos juntar; pasó el día de la madres, su cumpleaños, Navidad, Año Nuevo pero para nosotros su seguridad es primero, que no corra riesgo de contagiarse”, relató.

Contó que la organización de los que estaban en la fila y vecinos de la zona fue impresionante al grado de respetar lugares y hasta hubo quien ofreció pan y café para pasar mejor la noche.

Darinka hace una pausa cuando se le pregunta sobre el sentimiento que le produce que Lolita Camarena, su abuelita de 78 años, ya esté vacunada; retoma el diálogo y lanza un suspiro que denota la felicidad y el alivio de poder corresponder a los cuidados de su abuelita desde que era pequeña y aún más cuando su esposo se quedó sin trabajo hace un año y Lolita les daba comida y todos los momentos en que la apoyó con sus hijos.

Como no me iba a formar por mi abuela, ella siempre ha visto por nosotros y me formaría una y mil veces para que ella recibiera su vacuna, sin pensarlo. Cuando estás ahí formado y ves la cara de esperanza de los que estábamos en el lugar, vernos a los ojos y ver como era la ilusión de recibirla porque van a poder volver a ver a su familia, eso no tiene precio, ni te pesa estar ahí”, contó.