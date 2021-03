Celaya, Guanajuato.- Tener que pagar el doble e incluso hasta el triple del precio original de los cubrebocas, guantes y gel antibacterial es lo que han tenido que enfrentar Sofía Ávila y Mauricio Mejia, ambos tatuadores de Celaya.

Estos artículos son parte de su rutina diaria, incluso antes de la pandemia de la COVID-19.

Provoca pánico llegada de COVID a Celaya

Sofía Ávila, quien tiene el estudio de tatuajes “Aquelarre Tattoo”, contó que al iniciar la pandemia observó cómo las personas entraron en pánico y uno de los artículos que más compraban eran los guantes.

Aunque se dijo que los guantes eran innecesarios, no estando en el ámbito de la salud porque todo se te pega en las manos, y los cubrebocas todos eran desechables, casi no había como ahora de tela y empezaron a subir mucho la demanda, tanto de cubrebocas como de guantes” comentó.

Ante esto, Sofí comenzó a vender cubrebocas de tela con su logo bordado, resaltando que estos eran reusables.

“Con los guantes, yo usaba antes de colores para que se vieran más bonitos, ya sean rosas, morados, azules, que se viera más lindo, y no se me hacían caros, costaban 118 pesos los guantes de nitrilo, venían 50 pares, es decir 100 guantes, y esos usaba, los de látex los deje de usar porque huelen más a guante (risas) y no se quita el olor” contó.

Las afectaciones económicas fueron muchas tras la COVID-19. Foto: Mauricio Ortiz

Se agotan guantes de nitrilo

Al iniciar la pandemia de la COVID-19, los guantes de nitrilo se agotaron en la mayoría de los establecimientos y en donde aún había su precio llegó a los 480 pesos.

Después de que subieron a 250, volví a ir y me dijeron que los guantes de nitrilo estaban en 480 y dije no pues ya no y los guantes de látex estaban en 380, y fue cuando pensé de 118 a 480 los de nitrilo y los de látex de 80 pesos a 100 pesos ya estaban en 380, era muy caro, fue algo que no podía creer” declaró.

Luego de esto, recurrió a páginas de internet donde encontró una fábrica de guantes de nitrilo, donde los encontró en 118 pesos, pero sólo en las compra de 300 cajas.

Sube precio de sanitizante

Otro de los aspectos donde vio afectación fue en el sanitizante “lysol” ya que antes estaba en 75 pesos y ahora su costo es de 300 pesos.

“Hace poco fui a Chedraui y los vi en casi los 300 pesos, la misma lata que antes costaba 75 a 100 pesos, y lo que hice fue comprar otras marcas, que son lo mismo pero no es lysol, sirven igual para matar bacterias, desinfectar pero ya no de la marca que antes usaba” comentó.

De igual manera, el gel antibacterial tuvo un incremento.

El gel antibacterial también subió mucho, antes un bote te costaba 15 pesos, ahora está en 85 pesos, eran cosas muy baratas, ahora estan muy caras, aumentando el triple su valor, los guantes es lo que más aumentó, yo por mes uso una caja o alo mejor 3 semanas, dependiendo, aparte de estar caros están escasos”, finalizó.

Disminuye su trabajo

Mau Mejia, tatuador independiente, externó que él tuvo afectaciones en su economía, pues su trabajo disminuyó casi un 70%, además del aumento de los precios.

“Por allá de junio o julio, tenía bastante trabajo, si compraba más guantes y notaba el cambio de precios, y después fue bajando el trabajo” señaló.

El trabajo para los tatuadores disminuyó hasta 70% a causa de la COVID. Foto: Mauricio Ortiz

Contó que antes la caja de guantes estaba en 120 pesos y ahora está en 280 pesos.

Resaltó que en cuestión de cubrebocas no le afectó tanto, ya que usa ahora de tela, además de haber conseguido antes cubrebocas desechables a buen precio y aún sigue usando.

“Lo que sí me pasó es que en cuestiones de tallas, no hay de las medidas que uso, uso chicos, a veces no hay, y opto por los medianos” contó.

En cuanto a la disminución de su trabajo, señaló que optó por emigrar sus talentos a otros lugares como murales o diseños.

mortiz@am.com.mx