Celaya, Guanajuato.- Con gran alegría salieron los primeros vacunados contra el COVID-19 de los puntos donde se aplicó la dosis a adultos mayores.

Dijo que ya se siente más segura y ahora esperará a que en un mes le llamen para ir por la segunda dosis.

Rosaura, otra de las personas beneficiadas, señaló que tampoco le dolió la vacuna y no tuvo reacción.

A su vez, Concepción comentó que le dieron prioridad por ir en silla de ruedas, acción que agradeció, ya que ella se formó desde muy temprano.

Yo me formé, y al traer silla me dieron prioridad; gracias por eso, todo estuvo muy bien, muy amables”. dijo.

En las comunidades San Juan de la Vega y San Miguel Octopan, al ir saliendo, los ciudadanos señalaron que el trámite fue rápido.

No me dolió la vacuna, ni me sentí mal, y me atendieron muy bien, gracias a Dios, llegué desde las 7 de la mañana, fue algo muy rápido, y nos dieron un papelito que nos decía qué hacer si había síntomas y la verdad me siento feliz de ser ya una vacunada”, comentó Soledad Centeno, que fue vacunada en San Juan de la Vega.