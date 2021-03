COVID Celaya: Viven espera de contrastes pero al fin los vacunan

Celaya, Guanajuato.- De manera contrastante se vivió este primer día de vacunación en Celaya; en muchos puntos la gente se unió, se formó y se vio solidaridad; en otros lados, gente se metía en las filas, no los dejaban usar el baño e incluso se quejaron de la mala organización.

Varias de las personas que se formaron, contaron cómo fue la espera, ansiando ser de los primeros vacunados y hacerle frente a esta pandemia que ha afectado a miles de personas en todo el mundo.

Me vine a formar desde las ocho de la noche (del lunes), ya había como 100 personas, no nos quedamos toda la noche, nos regresamos porque no pensamos que fuera tan necesario quedarnos, y por eso llegamos ahora, a las 5:40 de la mañana, ya nos dieron la ficha, nos tocó la 165”, comentó el hijo de Guadalupe Vázquez, quien sería la beneficiada con la vacuna.