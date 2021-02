COVID: Contagios deben bajar más para regreso a clases presencial

Guanajuato.- Para que sea posible el regreso presencial a clases en Guanajuato, se requiere un mayor control de los contagios y un porcentaje de positividad del 5% o menor, es decir que de cada 100 pruebas para detectar COVID resulten positivas 5 o menos. afirmó el infectólogo Juan Luis Mosqueda Gómez.

El también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) coincidió con las autoridades estatales de salud al señalar que en la entidad no hay condiciones para el retorno a las aulas.

"No estamos en condiciones de eso y yo diría que ni aquí ni en prácticamente la totalidad del país, definitivamente ya lo había comentado alguna vez. Para que se considere eso necesitamos ver que se controlen un poco los casos”, explicó.

Cuando me refiero a control no es cuántos casos, sino que haya un porcentaje de positividad menor al 5%, ideal menor al 1%, es decir que de cada 100 pruebas que se hagan salgan positivas 5 o menos", agregó.

Recordó que enero fue uno de los meses más fuertes de la pandemia debido a que de cada 100 pruebas de COVID-19, 60 resultaron positivas. Actualmente son 30, pero es necesario esperar a que haya un mayor control de los contagios.

Señaló que falta mucha planeación sobre cómo será el regreso a las escuelas como revisar aspectos como los horarios, la cantidad de alumnos que habrá por salón y las condiciones de ventilación de los planteles debido a que no todos tienen la misma infraestructura.

Así que yo diría un tajante no, pero sería porque no tenemos bien controlado el problema. Niños y adolescentes no se van a vacunar a corto plazo porque no hay estudios de seguridad y eficacia de la vacuna en esas edades", subrayó.