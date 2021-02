COVID Guanajuato: Acampan en largas filas para esperar ficha para vacuna

Cortazar, Guanajuato.- Aunque la aplicación iniciará hasta el jueves 25 de febrero, largas filas se pueden ver en el Centro Cultural de Cortazar para pedir la ficha para la vacuna contra el COVID desde la noche del miércoles.

Sentados en pequeños bancos de plástico, sillas que cargaron desde sus casas e incluso recostados sobre costales fue como cientos de cortazarenses pasaron la noche, con la esperanza de alcanzar una ‘ficha’ para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Los puntos con mayor afluencia de personas fueron las instalaciones del CBTis No. 172, el Conalep y el Centro Cultural. Este último fue al que más personas llegaron con asiento en mano para hacer fila.

Era posible encontrarse con personas jóvenes quienes acudieron para “apartar” un espacio para sus familiares o conocidos. También llegaron adultos mayores quienes por diferentes circunstancias tuvieron que darse a la tarea de ser ellos quienes esperarían toda la noche.

Mis hijos no están aquí, por eso me vine yo. Ya tengo 72 años pero quiero que me vacunen para no enfermarme del bicho ese. Yo espero en Dios y esto se acabe pronto” señaló Don Genaro.