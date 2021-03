‘Ya no me voy a morir de COVID’ dijo Eustolia García Guerra al ser vacunada

Guanajuato.- Eustolia García Guerra tiene 81 años y hoy recibió la primera vacuna contra COVID en Guanajuato capital.

Sus nietos José Luis Ramírez y José de Jesús Ramírez, hicieron fila desde la noche de este jueves en la Escuela Primaria Luis González Obregón para que ella no se arriesgara en el frío.

Sus nietos dicen que llegaron desde las dos de la tarde de ayer con el temor de que no pudiese alcanzar la vacuna, sin embargo Eustolia García Guerra logró tener el lugar número 10 en la fila que a las 7 de la mañana cubrió varios metros de la calle hasta llegar a la zona conocida como El Cambio.

Eustolia dijo sentirse muy contenta de recibir la vacuna pues lamentablemente tuvo dos pérdidas en la familia a causa de la enfermedad, situación por la cual se confinó de manera estricta desde el año pasado.

Me voy a sentir muy segura ya no me voy a morir de COVID los años que me queden de vida", dijo Eustolia.